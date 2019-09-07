Главный тренер сборной Белоруссии: у нас стоит задача сделать команду, которая смогла бы решить задачу выхода на ЧЕ-2020

Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель после победы над командой Эстонии (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 рассказал, какие задачи будут у его команды на матч с Уэльсом.