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Ролан Гусев: сборная России способна обыграть бельгийцев. Надеюсь, что с первого места выйдем мы

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Ролан Гусев прокомментировал победу сборной России над Шотландией (2:1) в рамках квалификации чемпионата Европы 2020.
Фото: Getty Images
«Судя по игре, мы должны выходить из группы. Я надеюсь, что с первого места выйдем мы, потому что способны бельгийцев обыграть. А, так, очень хорошо играли вчера. Очень хорошо после пропущенного гола восприняли такую ситуацию. Забили два мяча. Браво, молодцы», — сказал Гусев в беседе с Sport24.

Сборная России после 5 туров набрала 12 очков и занимает 2-е место в группе I, в трех очках от лидирующей сборной Бельгии.


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Теги: Гусев Чемпионат Европы Сборная России
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