Ролан Гусев: тяжело найти замену такой глыбе, как Акинфеев. При всем уважении к Гильерме

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев прокомментировал ошибку вратаря Маринато Гильерме в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (2:1).

Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив"