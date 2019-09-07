Анатолий Бышовец: стоит выделить Дзюбу и Жиркова, которые выглядели лидерами сборной России на фоне других игроков

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о выездном матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года, в котором сборная России обыграла команду Шотландии со счётом 2:1.

Фото: Eurosport