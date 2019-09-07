Алексей Ионов: на меня давление шотландцев не действовало, даже понравилось

Полузащитник Алексей Ионов рассказал, что игроки сборной России были готовы к давлению трибун стадиона «Хэмпден Парк» в матче отборочного турнира чемпионата Европы с командой Шотландии.

Фото: ТАСС