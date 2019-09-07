Борис Игнатьев: паспортные данные - не показатель. Жирков находится в прекрасной форме

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал победу россиян над командой Шотландии (2:1) в матче отборочного цикла Евро-2020.

фото: Sportbox