Борис Игнатьев: паспортные данные - не показатель. Жирков находится в прекрасной форме

- Прошедший матч надо занести нашей сборной в актив, - подчеркнул Игнатьев. - Кроме трех завоеванных очков она показала вполне уверенную, надежную и целенаправленную игру. Тем не менее начало у нас получилось обескураживающим. Наша команда находилась в некой прострации и полностью отдала инициативу на этом отрезке игры. Этим воспользовался соперник и забил гол. Однако этот пропущенный мяч вывел нашу команду из сумятицы: она потом перехватила инициативу и контролировала мяч и весь футбольный процесс на протяжении всей игры. Но в бочке меда без ложки дегтя все же не обошлось: мы плохо исполняли последнюю передачу перед штрафной площадью - отсюда много хороших моментов было загублено. Но затем свое веское слово сказал Дзюба, который на этот раз проявил не только лидерские качества, но и бомбардирское умение. Забитый гол придал нашим игрокам дополнительный импульс. Здесь следует отметить, что на протяжении всего матча были очень заметны Жирков и Головин. На мой взгляд, они были лучшими в составе нашей команды. Но при всем при том, что мы имели преимущество, шотландские футболисты мне показались психологически неустойчивыми. Они после забитого гола были обескуражены и отдали инициативу.
- Блестящая форма Жиркова удивила?
- Он действительно находится в прекрасной форме. Поэтому у него много получается. У него немало интересных ходов в атаке, он хорошо отрабатывает в обороне. Жирков очень надежен в использовании технико-тактических приёмов. В общем, паспортные данные здесь не показатель. Надо отталкиваться не от возраста футболиста, а от игры, которую он демонстрирует.
- Игра с командой Казахстана будет легче прошедшей?
- Положительные эмоции после победы должны придать нашим ребятам сил. А все остальное сделает тренерский штаб. Сделает все, чтобы остудить головы и забыть эту важную победу. Чтобы уже выходить на новый уровень. Убежден, что дома нам будет проще. Потому что мы играем при своих болельщиках и будем более раскованы. Мне видится выступление нашей команды успешным.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Борис Игнатьев: паспортные данные - не показатель. Жирков находится в прекрасной форме
Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал победу россиян над командой Шотландии (2:1) в матче отборочного цикла Евро-2020.
фото: Sportbox
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