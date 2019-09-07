Жирков остановил время. Он должен был закончить со сборной ещё на ЧМ, а сейчас тащит её

Вместо красивого окончания карьеры (причём не только в сборной) Юрий не устаёт нас удивлять и не устаёт на поле. Он ещё и вернулся на старую подзабытую позицию для молодых!

