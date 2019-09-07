Жирков остановил время. Он должен был закончить со сборной ещё на ЧМ, а сейчас тащит её

Чемпионат мира
Помимо Жиркова, только Игнашевич и Акинфеев – игроки совсем других, куда менее зависимых от возраста амплуа, доигрались до домашнего чемпионата мира из бронзового состава 2008. Вся страна ждала оглушительного провала, но вместо этого сборная России без особых проблем расправилась с Саудовской Аравией и Египтом и досрочно обеспечила себе выход из группы.
Жирков отыграл почти два полных матча. На первый взгляд, подвигами не отметился, но если вспомнить, кто играл у Египта в его зоне… В том и дело, что Салах напомнил о себе только когда счёт уже стал 3:0.
А ведь в первом матче ветеран получил ушиб голени и тренировался по индивидуальной программе. После Египта – снова. «У Юры Жиркова была травма сухожилия стопы. Он хорошо лечился. Все говорят, что Салах – герой. Поверьте, у Жиркова была травма не легче», – сообщал врач сборной Эдуард Безуглов.
С Уругваем рисковать здоровьем Юрия не было никакой нужды, но с испанцами защитник вновь появился в стартовом составе. Однако здоровье позволило отыграть только тайм. «Еще до игры болел ахилл. После первого тайма заболел еще сильнее, пришлось попросить замену», – рассказал футболист.
Быстро стало понятно, что воспаление сухожилия мышцы голени не позволит Жиркову вернуться в строй раньше финальных матчей, но туда наши не добрались. Возможно, его опыта и мастерства и не хватило.
Через несколько дней Жирков ожидаемо вслед за Самедовым объявил о завершении карьеры в сборной.
«Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма – еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска. И после Кубка конфедераций, и сейчас нужно возвращаться в «Зенит»и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело», – сказал Жирков «СЭ».
Полгода вне игры
Впрочем, нужды заявлять об уходе из сборной не было: матч с Испанией стал для Жиркова последним в 2018 году.
«С Жирковым ситуация достаточно сложная. Пока мы пытаемся провести процесс реабилитации без хирургического вмешательства. Даст ли это плоды – ждем, надеемся. Вероятность низкая, но мы ждем. Для меня это огромная потеря. Я очень надеялся, что Юра нам поможет», – сетовал Сергей Семак в середине сентября.
У РФС даже были намерения провести прощальный матч для Акинфеева, Игнашевича, Самедова и Жиркова. Юрий вернулся на поле на зимних сборах, но очень волновался перед этим событием. И не исключал завершения карьеры вообще, опасаясь рецидива.
Уже в отпуске после чемпионата мира игрок «Зенита» каким-то образом из-за обычного шага (как он сам рассказывал) усугубил травму. Жирков обошёлся без операции, но полгода не играл. В 35 лет после такого порой и не возвращаются.
«Была мысль, что зря вернулся, когда сделал пенальти на Азаре»
Юрий не только вернулся в футбол, а ещё и в сборную! Черчесов решил, что в Бельгии без него никак не обойтись – и после трёх игр за «Зенит» бросил ветерана под неистовых бельгийцев. В концовке первого тайма Азар всё-таки подловил Жиркова и заработал пенальти.
С Казахстаном Жирков уже не играл, на следующем сборе тоже было резонно обойтись без него, не такие Кипр с Сан-Марино грозные.
Чемпионская весна
«Зенит» выдал отличную весну. Все говорили о зимнем суперусилении, но ведь команда пополнилась не только Ракицким, Барриосом и Азмуном – первую часть чемпионата Семак был вынужден обходиться без Жиркова. Юрий отыграл все матчи – здоровье не подводило, а значит слева в защите проблем уже не было.
«Балтика» или «Тамбов»? Основа «Зенита»!
Александр Анюков завершил карьеру, получил должность в клубе, а потом передумал и рванул в Самару. Жирков изначально не собирался устраиваться на административную работу.
«Перед тем, как продлить контракт с «Зенитом», были мысли закончить в родном Тамбове или в «Балтике». Были варианты поиграть год-полтора и закончить», – рассказал Жирков.
Снова лучший
Позиция левого защитника считалась самой проблемной в «Зените», и летом клуб наконец нашёл усиление. Казалось бы, Жирков уже не особо нужен, можно действительно ехать в «Тамбов», но… Семак посчитал, что лучше уж усадить Смольникова и отправить Сантоса направо, чем отправлять Жиркова в запас.
Вскоре оказалось, что в «Зените» нет кандидатуры на левый фланг лучше, чем Юрий (по крайней мере, пока Дриусси травмирован). И в матче со «Спартаком» Жирков доказал, что это факт.
Игра Жиркова в основе «Зенита» не так удивительна сама по себе. Изумляет то, что в 36 лет человек вернулся на позицию вингера, на которой игроки сдают с возрастом в первую очередь. Даже выдающийся атлет Роналду с возрастом переместился с фланга в атаку при том, что Криштиану и так в обороне не утруждался. Даже 11 лет назад Гус Хиддинк сделал молодого, куда более быстрого и острого Жиркова защитником.
Какая обратная дорога может быть сейчас? Абсолютно уникальная. И это не тот случай, когда поколение настолько плохо (оно добилось лучшего результата на ЧМ и уверенно проходит на Евро), или когда ветеран из-за консервативного тренера занимает чьё-то место. Он на своём – на месте лучшего игрока левого фланга в России и 10 лет назад, и прямо сейчас.
Фото: Константин Рыбин / РФС
Жирков остановил время. Он должен был закончить со сборной ещё на ЧМ, а сейчас тащит её
Вместо красивого окончания карьеры (причём не только в сборной) Юрий не устаёт нас удивлять и не устаёт на поле. Он ещё и вернулся на старую подзабытую позицию для молодых!
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