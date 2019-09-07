Победа в следующем матче над сборной Казахстана практически гарантирует российским футболистам выход на чемпионат Европы 2020 года. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков.
"Я уже поздравил Станислава Саламовича, конечно, ребята молодцы, это был важнейший матч, в котором одержана волевая победа. Ребята смогли выиграть и превзойти по игре достаточно крепкую европейскую команду. Думаю, эта победа придаст сил сборной, важно в следующем матче выиграть у Казахстана, и тогда наша команда практически обеспечит себе право на участие в чемпионате Европы 2020 года и будет спокойно к нему готовиться", - цитирует Колобкова ТАСС.
Павел Колобков: победа над Шотландией придаст сил нашей сборной
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»