Сборная Косово в 5-м туре квалификации Евро-2020 дома обыграла Чехию - 2:1.
Чемпионат Европы
5 тур
Гол: Мурики, 22, Войвода, 67 - Шик, 16
Косово: Мурич, Хадерджонай, Алити, Ррахмани, Войвода, Воца, Халими (Рашкай, 87), Рашани (Бериша, 51), Мурики, Целина, Жегрова (Муслая, 56)
Чехия: Вацлик, Челюстка, Кадержабек, Борил, Сухи, Соучек, Дарида, Янкто, Краль (Хусбауэр, 72), Масопуст (Долезал, 80), Шик (Крменчик, 61)
Предупреждения: Мурики, 15, Челюстка, 18, Масопуст, 71
Чехия на выезде проиграла Косово
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