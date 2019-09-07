Англия разгромила Болгарию со счетом 4:0

В матче 5-го тура квалификации Евро-2020 сборная Англии на своем поле обыграла Болгарию со счетом 4:0.



Чемпионат Европы



5 тур



Голы: Кейн, 24, 49 (пен.), Стерлинг, 55, Кейн, 73 (пен.)



Англия: Пикфорд, Роуз, Магуайр, Кин, Триппьер, Баркли, Райс, Хендерсон (Маунт, 67), Рашфорд, Кейн (Окслейд-Чемберлен, 77), Стерлинг (Санчо, 71)



Болгария: Илиев, Бодуров (Димитров, 65), Попов, Недялков, Божиков, Сармов, Вандерсон, Малинов, Попов, Иванов, Марселиньо (Десподов, 67)



Предупреждения: Кин, 30, Бодуров, 36