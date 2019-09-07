Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отметил, что сборная России после домашнего чемпионата мира стала возрождаться.
"Никто не будет спорить, что поколение Андрея Аршавина, Романа Павлюченко и всех остальных было немножечко сильнее. Но думаю, после чемпионата мира наша сборная возрождается. Матч с Шотландией показал, что команда у нас есть, мы все болеем за нее и переживаем", - цитирует Акинфеева ТАСС.
Игорь Акинфеев: после ЧМ-2018 сборная России возрождается
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