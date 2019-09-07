Португалия в гостях обыграла Сербию

В матче 5-го тура квалификации Евро-2020 сборная Сербии проиграла на своем поле сборной Португалии со счетом 2:4.



Чемпионат Европы



5 тур



Голы: Миленкович, 68, Митрович, 85 - Карвалью, 42, Гедеш, 58, Роналду, 80, Бернарду, 86.



Сербия: Дмитрович, Настасич, Максимович, Коларов, Миленкович, Миливоевич (Йович, 87), Матич, Тадич, Костич (Катай, 84), Лазович (Льяич, 59), Митрович.



Португалия: Патрисиу, Рубен Диаш, Фонте, Геррейру, Семеду (Канселу, 65), Карвалью, Бруну Фернандеш (Моутинью, 85), Данилу, Бернарду, Гедеш (Феликс, 70), Роналду.



Предупреждение: Максимович, 10, Рубен Диаш, 39, Коларов, 64.