Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас прокомментировал поражение со счётом 0:3 в домашнем матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Украины.
"Хотелось бы поздравить сборную Украины с победой. Нам не преподнесли сюрпризов, ведь мы ожидали матч с сильным соперником. Сейчас у нас много экспериментов, поэтому получилось то, что получилось.
Фавориты группы? Трудно ответить на этот вопрос. Но Португалия, Украина и Сербия выделяются. Думаю, именно они решат судьбу путёвок на Евро между собой", - цитирует Урбонаса пресс-служба УАФ.
Тренер Литвы - после поражения со счётом 0:3: Украина не преподнесла сюрпризов
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