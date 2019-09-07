Оливье: Жиру: сборная Франции могла больше забить Албании

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (4:1)."Голы в домашних матчах на "Стад-де-Франс" в отборочном турнире Евро-2020 очень важны. Нам нужно было побеждать, и мы были настроены на это. Могли забить больше голов. Создали много моментов, что добавит нам уверенности. Нужно продолжать в том же духе", — цитирует Жиру пресс-служба УЕФА.Турнирное положение в группе H после пяти туров: 1. Франция — 12 очков. 2. Турция — 12 очков. 3. Исландия — 12 очков. 4. Албания — 6 очков. 5. Молдова — 3 очка. 6. Андорра — 0 очков.