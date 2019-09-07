Дидье Дешам: Франции удалось найти бреши в обороне Албании, даже в столь плотной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (4:1)."Позитивно оцениваю результат встречи. Прежде всего, радует счет, хотя он мог быть и крупнее, так как мы создали много хороших моментов.У наших игроков достаточно хорошая техника для контроля мяча. Футболисты знают друг друга. Игра казалась легкой, потому что мы действовали правильно, пусть даже в конце мы немного расслабились.Мы принимали разумные решения, действовали быстро и технично. У игроков получалось находить бреши в обороне, даже в столь плотной. Мы сделали более 900 передач, как мне кажется, — это редкость.Мы не станем стирать из памяти поражение от Турции в июне. Тем вечером мы ничем хорошим не отметились. Сегодня же мы сыграли так, как должны, продемонстрировав агрессию и целеустремленность", — цитирует Дешама France Football.