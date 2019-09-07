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Гарри Кейн: при Саутгейте Англия добилась значительного прогресса

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн похвалил тренера команды Гарри Саутгейта.

"При Саутгейте мы добились значительного прогресса. Мы стали лучше играть после того, как он возглавил команду. У нас хороший состав. Мне кажется, что мы можем тягаться с командами уровня Франции, Испании, Италии, Нидерландов. Но важно делать это на крупных турнирах.

Пока мы не смогли прочувствовать это в полной мере, мы не играли с самыми серьёзными командами на крупных турнирах, но это придёт. Конечно, мы думаем, что сможем их обыграть, но выступления на чемпионатах – это вам не товарищеские матчи.

Так что мы должны становиться сильнее как физически, так и психологически. Надеюсь, следующим летом мы будем достаточно хороши", — приводит слова Кейна Daily Mail.

"Чемпионат"


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Теги: Кейн Саутгейт Сборная Англии
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