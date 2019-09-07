Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу его команды над сборной Сербии (4:2).
"Сербия меня удивила. Я думал, что они покажут более атакующий футбол, с первых минут будут заряжены на победу. Но они играли так же, как в Лиссабоне. При такой игре было трудно создавать моменты, но мы все равно доминировали. Поздравляю игроков с заслуженной победой", - цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.
Главный тренер сборной Португалии Сантуш удивлен игрой сборной Сербии
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