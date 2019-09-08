Англия вышла на 2-е место по длине победной серии в отборочных турнирах чемпионатов Европы

В субботу, 7 сентября, состоялся матч отборочного турнира Евро-2020 Англия — Болгария. Встреча группы А прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Гарета Саутгейта.Для Англии эта победа стала 13-й кряду в отборочных турнирах чемпионатов Европы. Это позволило британцам сравняться по этому показателю с Испанией (2007-2014, 2014-2019).Рекорд принадлежит сборной Чехии, которая в период с 1995 по 2002 год одержала 15 побед подряд.