Позор Бонуччи, соседские успехи, перепутанный гимн. Самое интересное за тур квалификации Евро

Карапетян VS Бонуччи
Сборная Армении не особо претендует на проход квалификации. Компанию Италии, которую средним сборным просто невозможно догнать, составляет имеющая теперь солидный отрыв от третьего места Финляндия. Но настраиваться на домашнюю игру против лидера группы это, естественно, армянам не мешало.
Единственным форвардом в составе хозяев вышел игрок «Сочи» Александр Карапетян. В результате контратаки нападающий получил возможность пробить с линии штрафной – и прошил Доннарумму.
И всё было бы замечательно, но Италия отыгралась ещё до перерыва, а на последних минутах первого тайма Карапетян был удалён с поля. Форвард честно боролся с Бонуччи, но тот представил, будто его приложили локтем в голову и упал на газон. Арбитр купился.
В меньшинстве Армения уступила 1:3. А Карапетян после игры обратился к защитнику итальянцев, из-за которого он и покинул поле:
- Я очень уважаю то, чего ты достиг в футбольной жизни, но это позор.
Что поделаешь теперь? Италия и Финляндия лидируют в группе J (15 и 12 очков соответственно), а Босния и Герцеговина с Арменией и Грецией (7, 6 и 4) уже, по всей видимости, не претендуют на выход из группы.
Соседские успехи
Попавшая в кошмарную группу (Германия, Голландия и озверевшая Северная Ирландия, которая пока на первом (!) месте) сборная Беларуси с пятой попытки заработала первые очки в группе. Наши соседи играли против такой же несчастной Эстонии, у которой не было в активе ни одного очка, и победила, забив на последних минутах.
Успехи Украины, конечно, гораздо солиднее. «Жовто-блакитные» идут в группе с Португалией на чистом первом месте. Пусть действующие чемпионы Европы ещё не сыграли пяти матчей: даже если португальцы выиграют все встречи, которые остались у них в запасе, Незалежная останется лидировать.
В прошедшем матче украинцы размазали несчастную Литву – за четыре матча у неё всего лишь один балл. А вот Украина набрала уже 13 за пять игр.
Казахстан споткнулся. У нас вообще есть конкуренты?
После успеха в Шотландии сборная России оказалась в совсем комфортной ситуации благодаря тому, что Казахстан оступился в игре против Кипра. Теперь ситуация в группе следующая – прямо сейчас в финальную часть попадают Бельгия и Россия (15 и 12 очков), а пролетающие мимо Казахстан и Шотландия (7 и 6) даже не могут навязать конкуренции.
Всему виной неудача казахов на Кипре. Если бы команда Михала Белека победила, перед очной встречей с Россией разница была бы всего в 3 очка. Теперь шансов у наших соперников практически нет.
Влашич забил за сборную Хорватии
«Шашечные» уничтожили Словакию на их же поле. Победным голом в составе Хорватии отличился полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич. За сборную у него получилось намного лучше, чем в клубе в последнее время.
Кстати, на момент начала встречи у Хорватии и Словакии было одинаково очков (благодаря поражению «шашечных» от Венгрии). Так что игра для балканцев была предельно важной.
Голландия и Промес сделали Германию
Центральной встречей этих игровых дней стало противостояние Германии и Голландии (в последнее время они играют слишком часто, всё-таки была ещё Лига Наций). Почти до самого конца на табло горели боевые 2:2, но за последние десять минут «оранжевые» забили ещё два гола и забрали победу.
Промес был в старте и провёл на поле всю игру. Начинал игру он защитником на левом фланге, но потом перебрался на правый и помог партнёрам додавить немцев.
Насчёт турнирных раскладов прикидывать в данном случае слишком рано. Из-за Лиги Наций команды в группе «С» сыграли недостаточно, чтобы хоть что-то прогнозировать. Голландия на третьем месте (3матча и 6очков), Германия выше (4 встречи и 9), а на первом месте Северная Ирландия – у неё столько же игр, сколько у немцев, но баллов в запасе на три больше. И это в любом случае сенсация - а ну как Германия и Голландия будут бороться только за вторую строчку?
Косово лучше Сербии
У Сербии больше нет шансов пробиться в финальную часть Евро. В ключевой игре против Португалии балканцы оказались слабее – уступили в перестрелке с действующим чемпионов Европы 2:4. Это была первая победа команды Сантуша в этом отборочном турнире.
У Португалии две игры в запасе и отставание в 8 очков от лидирующей Украины. А вот дела у наших сербских товарищей совсем печальные – у них всего 4 очка (столько же, сколько и у карликового Люксембурга). И матчей в запасе нет... А вот у Косово дела обстоят куда лучше.
Косовары не проигрывают уже 15 матчей подряд (что роскошный результат для команды такого уровня), да и вообще идут вторыми в группе с Англией и Чехией (последних они обыграли вчера). Среди балканских сборных появляется новая сила?
Во Франции перепутали гимн
Единственное, чем могут утешиться сербы, - сборная Албании, гимн которой перепутали во Франции. Организаторы случайно поставили гимн Андорры. Албанцы сначала подумали, что это была «Марсельеза», а потом отказались начинать матч, пока не поставят их гимн.
Со второй попытки организаторы справились, правда, диктор назвал сборную Албании сборной Армении.
The confused faces on the Albania players when they realise it’s the wrong national anthem ?pic.twitter.com/RVgRJEtTEU— Goal (@goal) September 7, 2019
Албанцам такая накачка не особо помогла – Франция легко разгромила соперника. Чемпионам мира было ни в коем случае нельзя оступаться. Вы только посмотрите, какое безумие в группе.
Фото: theinfonerds, myscore.ru