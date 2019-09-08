Неманья Матич: мы забили два мяча, но Португалия убила игру четвёртым голом

Полузащитник сборной Сербии Неманья Матич прокомментировал поражение от Португалии (2:4).



"Португалия была лучшей командой. Соперник заслужил победу. Мы забили два мяча, но они убили игру голом Бернарду Силвы. После этого было очень трудно. Наша команда делала всё, мы старались изо всех сил, но наши тактические ошибки позволили им забить. Поздравляю Португалию", - цитирует Матича официальный сайт УЕФА.