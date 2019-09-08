Гарри Кейн: в перерыве сказали, что нужно выйти и быстро забить. Именно это и сделали

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу со счётом 4:0 в домашнем матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Болгарии."В первом тайме нас несколько раз ловили на контратаках. В перерыве сказали, что нужно выйти и забить быстрый гол. Именно это мы и сделали. Хороший результат. Надеемся продолжить во вторник.Что касается моей статистики по ударам с 11-метровой отметки, то всё это — результат усердной работы и тренировок. В течение недели мы отработали много пенальти. За Англию выступают взрывные, умелые игроки, поэтому мы часто зарабатываем 11-метровые", - цитирует Кейна пресс-служба УЕФА со ссылкой на эфир телеканала ITV.