Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к отборочному матчу Евро-2020 с командой Казахстана, отказавшись выделять кого-либо в составе соперника.
"Мы готовимся к игре, у нас цикл. Есть турнирная борьба, которую никто не отменяет. Сегодня у нас будет теория. Есть работа, есть флаг, есть гимн. Надо максимально сконцентрироваться. Каждый матч дает нам шанс быть там, где мы хотим.
Тренировка прошла, посмотрели состояние игркоов. Вечером у нас еще есть время, чтобы все обсудить. Игра завтра поздняя, так что утром у нас будет маленькая разминка. Есть нюансы игры против Казахстана. Но сегодня я увидел готовность каждого. Ионов чуть меньше тренировался, потому что у него икроножная побаливает. Но есть нюансы, которые надо учитывать.
Не хотел бы никого выделять в сборной Казахстана. Это собранная команда, всегда настроенная на игру. В каждой игре у них есть перестановки. Не хочется останавливаться на каждом игроке. Мы играем против сборной, а не против отдельных игроков", - цитирует Черчесова Sport24.
Станислав Черчесов: не хотел бы никого выделять в сборной Казахстана
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