Вратарь "Локомотива" и сборной России Гилерме рассказал о своей активности в социальных сетях.
"В последнее время я был активным в инстаграме. Болельщики жаловались, что я мало отвечаю на комментарии. Сейчас отвечаю больше, ведь это люди, которые поддерживают нас. Пишут много слов поддержки. Что-то плохое тоже пишут. Но это наша жизнь. Спрашивали про гол, который я пропустил. Главное, что я уверен внутри себя. Но конструктивную критику я всегда принимаю", - цитирует Гилерме Sport24.
Маринато Гилерме: в инстаграме меня и поддерживают, и пишут плохие слова
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