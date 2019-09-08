Вратарь сборной России Гилерме поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 против команды Казахстана, который состоится 9 сентября в Калининграде и начнется в 21:45 мск.
"Казахстан — не очень удобный для меня соперник. Но мы играем дома и должны побеждать.
Для нас была очень важна победа над Шотландией. Главный тренер сказал, что это игра за 6 очков. Такие победы на выезде дают уверенность. Так что это плюс для нас", - цитирует Гилерме Sport24.
Маринато Гилерме: Казахстан - не очень удобный соперник для меня
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