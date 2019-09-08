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Станислав Черчесов: Гилерме провел матч с Шотландией на топ-уровне

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции в воскресенье в преддверии отборочного матча Евро-2020 с Казахстаном оценил игру вратаря Гилерме в прошедшей встрече с Шотландией.

Игра в Глазго 6 сентября завершилась победой российской сборной со счетом 2:1. Гилерме пропустил гол на 10-й минуте, когда не удержал мяч в руках и позволил сопернику добить его в ворота.

"Я сам случайно этим делом занимался всю жизнь. Неважно, что случилось — на первой минуте, на последней. Главное, реакция. Я не увидел никакой растерянности. Многие теряются. А Гиля сыграл свой матч на топ-уровне", - цитирует Черчесова Sport24.


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Теги: Черчесов Гилерме Сборная России
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