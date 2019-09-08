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Сергей Силкин: надеюсь, выиграем у сборной Казахстана 2:0, нужен быстрый гол

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info вспомнил победу сборной России над командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020-го года, а также поделился ожиданиями от встречи россиян с командой Казахстана в Калининграде.
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- В плане борьбы за выход на чемпионат Европы игра со сборной Шотландии была для нас ключевой, - отметил Силкин. - Если бы в том матче сыграли вничью, то приблизили бы к себе соперника. А так победили и прилично отдалили его от себя. Поэтому шансы у нас сейчас возросли. Наша команда играла неплохо. Могли и третий мяч забить. Понятно, что в концовке немного отдали преимущество. Играли на удержание счета. Ошибки в самом начале игры? Понятно, что матч был достаточно серьезным, и, конечно, нервозность в воздухе витала. Поэтому и ошибки были. Хорошо, что соперники особо ими не воспользовались.

- Блестящая форма ветерана сборной России Юрия Жиркова сильно удивила?

- Вообще-то, да. И в матче со «Спартаком» в составе «Зенита» очень хорошо сыграл, и за сборную... Молодец Юра.

- В домашней игре с командой Казахстана сборной России придется проще?

- Не сказал бы, что проще. Соперники, думаю, будут играть вторым номером, будут насыщать... Нужно будет где-то идти вперед, где-то ждать момента, где-то раскрываться, а они будут где-то ждать это раскрытия. Но наш быстрый гол, мне кажется, снимет все вопросы в этом матче.

- Какого счета ждете в этой игре?

- Надеюсь, что выиграем 2:0. Но даже если пропустим, будет не страшно, если выиграем. Главное - победить. Чтобы можно было спокойно себя чувствовать.

- Но проиграть-то в этом матче, наверное, уж точно не проиграем...

- Поражение может случиться всегда, но очень не хотелось бы такого поворота. Очень много мы в этом отборочном цикле хорошего сделали. И если смажется хорошее впечатление неудачей в этой игре, будет очень плохо. Надеюсь, что все будет в порядке.

Автор: Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Силкин Сборная Казахстана Сборная России
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