Сергей Силкин: надеюсь, выиграем у сборной Казахстана 2:0, нужен быстрый гол

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info вспомнил победу сборной России над командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020-го года, а также поделился ожиданиями от встречи россиян с командой Казахстана в Калининграде.



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- В плане борьбы за выход на чемпионат Европы игра со сборной Шотландии была для нас ключевой, - отметил Силкин. - Если бы в том матче сыграли вничью, то приблизили бы к себе соперника. А так победили и прилично отдалили его от себя. Поэтому шансы у нас сейчас возросли. Наша команда играла неплохо. Могли и третий мяч забить. Понятно, что в концовке немного отдали преимущество. Играли на удержание счета. Ошибки в самом начале игры? Понятно, что матч был достаточно серьезным, и, конечно, нервозность в воздухе витала. Поэтому и ошибки были. Хорошо, что соперники особо ими не воспользовались.- Вообще-то, да. И в матче со «Спартаком» в составе «Зенита» очень хорошо сыграл, и за сборную... Молодец Юра.- Не сказал бы, что проще. Соперники, думаю, будут играть вторым номером, будут насыщать... Нужно будет где-то идти вперед, где-то ждать момента, где-то раскрываться, а они будут где-то ждать это раскрытия. Но наш быстрый гол, мне кажется, снимет все вопросы в этом матче.- Надеюсь, что выиграем 2:0. Но даже если пропустим, будет не страшно, если выиграем. Главное - победить. Чтобы можно было спокойно себя чувствовать.- Поражение может случиться всегда, но очень не хотелось бы такого поворота. Очень много мы в этом отборочном цикле хорошего сделали. И если смажется хорошее впечатление неудачей в этой игре, будет очень плохо. Надеюсь, что все будет в порядке.