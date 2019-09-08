Сборная Армении обыграла Боснию и Герцеговину

В матче 6-го тура квалификации Евро-2020 сборная Армении дома обыграла сборную Боснии и Герцеговины со счетом 4:2.



Чемпионат Европы-2020



6 тур



Гол: Мхитарян, 4, Мхитарян, 66, Амбарцумян, 78, Лонсарь, 90+5 (авто.) - Джеко, 13, Гояк, 70



Армения: Айрапетян, Камо Оганесян (Арман Оганесян, 84), Ишханян, Ароян, Амбарцумян, Мкртчян (Григорян, 75), Мхитарян, Овсепян (Варданян, 79), Адамян, Казарян, Барсегян



Босния и Герцоговина: Шехич, Бешич (Лонсар, 80), Бичакчич, Жуканович, Тодорович (Байич, 85), Вишча (Дульевич, 64), Джеко, Колашинац, Пьянич, Цимирот, Гояк



Предупреждения: Вишча, 25, Казарян, 33, Бешич, 45+1, Джеко, 72, Пьянич, 72, Айрапетян, 85