Самюэль Юмтити из-за травмы покинул расположение сборной Франции

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити получил травму в расположении сборной Франции и пропустит матч отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с командой Андорры.Как сообщает официальный твиттер чемпионов мира — 2018, у 25-летнего футболиста гематома на правой ноге. Сегодня днем Юмтити покинул национальную команду.Из-за повреждения центральный защитник пропустил вчерашнюю игру с Албанией (4:1). Матч Франция — Андорра пройдет на "Стад де Франс" 10 сентября.