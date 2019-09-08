Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек поделился ожиданиями от матча отборочного этапа Евро-2020 с командой России.
"На Кипре мы провели тяжелый матч. Затратили много сил. Так что изменения в составе будут. Весной нам сил не хватило. Особенно в матче с Россией.
В России очень хорошие футболисты. Это фаворит группы вместе с Бельгией. У вас очень сильные футболисты. Уровень сборной России не в нашу пользу.
Мы видели матчи России против Шотландии. Видели, как Россия действует после перехватов мяча. Постараемся избежать ошибок в обороне. Но будем думать и об атаке. И если там будут моменты, постараемся их использовать.
Не думаю, что завтра будут плохие погодные условия, которые помешают нам показать хороший футбол", - цитирует Билека Sport24.ru.
Тренер сборной Казахстана Билек: у сборной России очень сильные футболисты
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