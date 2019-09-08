Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский поделился ожиданиями от матча отборочного этапа Евро-2020 с командой России.
"Мы просматривали прошлый наш матч против России. Проанализировали игру. Настроены преподнести сюрприз и увезти отсюда очки. Одно или три — посмотрим, как получится.
Мы хорошо начали матч с Кипром, забили быстрый гол, но потом была потеря концентрации. Могли победить, но потеряли два очка.
В футболе все может быть. Мы хорошо подготовились и физически, и психологически. Постараемся показать хороший футбол.
Завтра для нас будет решающий матч. Будем биться до конца. Будем биться за Казахстан, друг за друга, за наших болельщиков", - цитирует Вороговского Sport24.ru.
Защитник сборной Казахстана Вороговский: настроены преподнести сюрприз в матче с Россией
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»