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Защитник сборной Казахстана Вороговский: настроены преподнести сюрприз в матче с Россией

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский поделился ожиданиями от матча отборочного этапа Евро-2020 с командой России.

"Мы просматривали прошлый наш матч против России. Проанализировали игру. Настроены преподнести сюрприз и увезти отсюда очки. Одно или три — посмотрим, как получится.

Мы хорошо начали матч с Кипром, забили быстрый гол, но потом была потеря концентрации. Могли победить, но потеряли два очка.

В футболе все может быть. Мы хорошо подготовились и физически, и психологически. Постараемся показать хороший футбол.

Завтра для нас будет решающий матч. Будем биться до конца. Будем биться за Казахстан, друг за друга, за наших болельщиков", - цитирует Вороговского Sport24.ru.


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Теги: Вороговский Сборная Казахстана Сборная России
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