Эммануэль Макрон извинился перед премьер-министром Албании за казус с гимном во время отбора Евро-2020

Президент Франции Эммануэль Макрон принес извинения премьер-министру Албании Эди Рама за инцидент, произошедший во время матча команд этих стран в пятом туре отборочного раунда к Евро-2020, сообщает RMC.Напомним, перед началом игры на стадионе вместо албанского гимна включили гимн Андорры. Диктор по стадиону извинился за эту оплошность, объявив, что вскоре прозвучит гимн… Армении. Албанские футболисты, в свою очередь, отказались начинать встречу, пока не сыграет гимн их страны."Президент Макрон выразил свои искренние извинения за скандальную оплошность Французской федерации футбола с гимном нашего государственного флага! Назвав это недопустимой ошибкой и оценив реакцию наших игроков, он попросил меня опубликовать его извинения", — написал Рама в твиттере.