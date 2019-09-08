В матче 6-го тура квалификации Евро-2020 сборная Испании дома обыграла сборную Фарерских островов со счетом 4:0.
Чемпионат Европы-2020
6 тур
Голы: Родриго, 13, 50, Алькасер, 89, 90+2
Испания: Хеа, Гайя, Эрмосо, Рамос (Нуньес, 84), Карвахаль, Алькантара, Эрнандес, Парехо, Сусо (Сарабия, 68), Родриго, Оярсабаль (Алькасер, 61)
Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Ватнсдаль, Давидсен, Балдвинссон (Эриксен, 55), Ольсен (Эгильссон, 87), Ватнхамар, Бьярталид, Ханссен, Хендрикссон, Эдмундссон (Барталстову, 66)
Предупреждения: Алькантара, 44, Рамос, 72
Испания дома победила Фарерские острова
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