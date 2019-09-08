Теему Пукки: первый в истории чемпионат Европы - мечта для сборной Финляндии

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки прокомментировал поражение от Италии в матче отборочного турнира Евро-2020."Очевидно, что у Италии было больше шансов, но мы вернулись в игру, сравняли счет и хотели заработать хотя бы одно очко. Можно сказать, что Италия заслужила победу.Может ли Финляндия претендовать на первый чемпионат Европы в своей истории? Это наша мечта. У нас есть четыре игры, и мы действительно хотим это сделать. Есть хороший шанс, но нам нужно набрать еще несколько очков", — цитирует Пукки Rai Sport.