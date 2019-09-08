Дмитрий Баринов: первые пять–семь минут в матче с Шотландией мне было очень тяжело — задыхался

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от матча с Шотландией (2:1) в квалификации к Евро-2020. Баринов в этой игре вышел на замену на 66-й минуте.

Фото: "Спорт-экспресс"