«Мы приезжали в Шотландию только за победой. Изначально готовили себя к боевой игре. Хорошо, что так все сложилось и удалось выиграть эту встречу.
Входить в такую игру очень сложно. Первые пять–семь минут было очень тяжело — задыхался. Потом уже разбегался, и все стало нормально. Самое главное, что мы выстояли, при этом имели шансы забить еще мяча два или больше», — цитируют Баринова «Известия».
Дмитрий Баринов: первые пять–семь минут в матче с Шотландией мне было очень тяжело — задыхался
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от матча с Шотландией (2:1) в квалификации к Евро-2020. Баринов в этой игре вышел на замену на 66-й минуте.
Фото: "Спорт-экспресс"
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