Алексей Ионов: в матче с Казахстаном нам нужно выигрывать и решать свои задачи

Полузащитник сборной России Алексей Ионов поделился мнением о команде Казахстана, с которой сегодня его команде предстоит сыграть. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.

Фото: "КП"