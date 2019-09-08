Напомним, в один день с матчей России и Шотландии свою игру проводил преследователь сборной России — Казахстан. Подопечные Михала Билека неожиданно допустили осечку во встрече с Кипром (1:1). Тем не менее они сумели сохранить третью строчку в группе. Перед очным матчем с казахами у России преимущество в пять очков над ближайшим преследователем.
«Мы не следим за тем, с какими результатами играют наши соперники по группе. Смотрим только за собой. Следующий матч у нас как раз с Казахстаном, где нам нужно выигрывать и решать свои задачи», — заявил «Известиям» Ионов.
Алексей Ионов: в матче с Казахстаном нам нужно выигрывать и решать свои задачи
Полузащитник сборной России Алексей Ионов поделился мнением о команде Казахстана, с которой сегодня его команде предстоит сыграть. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.
Фото: "КП"
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