Дмитрий Кузнецов: не совсем понятно, почему Казахстан сменил главного тренера. Хотя это достаточно специфическая страна, могут убрать, даже если всё хорошо

Бывший полузащитник сборной России и экс-тренер казахстанского клуба «Иртыш» Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча отбора к Евро-2020 между командами России и Казахстана.

Фото: "Спорт-экспресс"