Дмитрий Кузнецов: не совсем понятно, почему Казахстан сменил главного тренера. Хотя это достаточно специфическая страна, могут убрать, даже если всё хорошо
Бывший полузащитник сборной России и экс-тренер казахстанского клуба «Иртыш» Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча отбора к Евро-2020 между командами России и Казахстана.
Фото: "Спорт-экспресс"
«Мне не совсем понятно, почему Казахстан сменил главного тренера. Наверное, были какие-то разногласия. Это достаточно специфическая страна, здесь могут убрать специалиста, даже если всё хорошо. Уровень у команды, конечно, слабый. Да, была победа над Шотландией. Но тут сошлось сразу несколько факторов: самый старт отбора, искусственное поле, да и сами британцы были не так сильны. С нашей командой Казахстан попробует сыграть в оборонительный футбол, но забрать хотя бы очко ему будет крайне тяжело», — отметил «Известиям» Кузнецов.
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