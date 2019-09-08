«Сборная России очень уверенно проводит квалификацию — сейчас россияне вторые в группе с 12 очками в активе. Третий Казахстан команда Станислава Черчесова опережает уже на пять очков, если сегодня россиянам удастся обыграть его на своем поле — они станут практически недостижимыми, в том числе и для Шотландии, у которой сегодня игра с Бельгией.
Казахстан выступает в этом отборе нестабильно — были у него откровенные провалы, как домашний матч с Россией, например, были и удачные матчи, к числу которых смело можно отнести матч прошлого тура с Кипром. Несмотря на то, что «ястребы» вели в счете на Кипре, в итоге все закончилось ничьей, которая для них стала практически поражением в свете победы России над Шотландией.
В этом поединке очевиден фаворит — сборная России очень уверенно и легко обыграла Казахстан в гостях, на своем поле россияне явно будут стремиться к повторению успеха. Тем не менее, гости вряд ли отдадут очки без боя — вполне вероятно, что они закроются в обороне и постараются максимально усложнить задачу россиянам, для которых «автобус» может стать реальной проблемой», — цитирует Калиниченко Vseprosport.ru.
Максим Калиниченко: «автобус» казахстанцев может стать реальной проблемой для сборной России
Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнение об отборочном матче Евро-2020 Россия — Казахстан, который состоится в Калининграде сегодня, 9 сентября, и начнётся в 21:45 мск.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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