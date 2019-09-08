Максим Калиниченко: «автобус» казахстанцев может стать реальной проблемой для сборной России

Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнение об отборочном матче Евро-2020 Россия — Казахстан, который состоится в Калининграде сегодня, 9 сентября, и начнётся в 21:45 мск.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС