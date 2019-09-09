Леонардо Бонуччи отказался извиняться перед форвардом «Сочи»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи отказался принести извинения форварду сборной Армении и «Сочи» Александру Карапетяну. Напомним, что в прошедшем отборочном матче чемпионата Европы 2020 года между Арменией и Италией Карапетян был удалён с поля после столкновения с Бонуччи.