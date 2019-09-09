«Вторые матчи в этих двухматчевых циклах Россия проводит лучше, уже с Шотландией второй тайм был лучше первого, а тут еще несколько дней совместной работы. Думаю, у России есть все шансы забить не меньше, чем в Нур-Султане. К тому же победа практически гарантирует России выход в финальную часть Евро», - приводит слова Черданцева Sport24.
Напомним, первая встреча России и Казахстана в отборочной группе завершилась крупной победой команды Станислава Черчесова со счётом 4:0.
Георгий Черданцев: у России есть все шансы забить Казахстану не меньше, чем в Нур-Султане
Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч отбора к Евро-2020 между сборными России и Казахстана. Встреча состоится сегодня, 9 сентября, начало - в 21:45 по московскому времени.
Фото: пресс-служба канала «Матч ТВ»
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