Сборную Казахстана на матче с Россией поддержат 500 болельщиков

Около 500 болельщиков сборной Казахстана будут присутствовать на матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной России. Об этом сообщил представитель пресс-службы Казахстанской федерации футбола.

Фото: RT