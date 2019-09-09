Вы довольны работой Черчесова?

Да. Есть результат - нет вопросов Нет, он закрывает дорогу лучшим и молодым. Просто группа слабая





Приговорённые к успеху. Сборная России рассчитывает на пятую победу подряд

Пока все возмущаются тем, что Станислав Черчесов не даёт дорогу молодым, его команда добывает результат с благодаря 36-летнему ветерану и спокойно идёт своей дорогой на Евро.