Приговорённые к успеху. Сборная России рассчитывает на пятую победу подряд

Индульгенция Черчесова
Наша команда всегда умела преподносить сюрпризы со знаком минус, но в текущем отборочном цикле очень строга и требовательна к себе, уверена в успехе и почти всегда знает, что делать. Нравится вам это или нет, но тренерская рука проглядывается уж слишком заметно, чтобы не отмечать Станислава Черчесова как главного творца череды успешных матчей.
Мы не знаем, реально ли после Евро-2020 тренер намеревается возглавить «Спартак», упрекаем его за отсутствие работы на перспективу, но у него есть команда, а у команды есть игра и результат. Да, группа слабая, но после гостевой встречи с главным конкурентом (у которого в составе было 5 игроков основы АПЛ, а среди них – мировая суперзвезда) в отборе почти не осталось интриги – можно ли требовать большего?
В каждом матче наши парни выкладываются по полной: вспомните, как заканчивался гостевой матч с Казахстаном, где вместо спокойного доигрывания наши пытались забить ещё и ещё. Тут несколько выбивается минимальная победа над Кипром, но там первый тайм тоже вышел очень бодрым.
Да, тренеры типа Черчесова всегда находятся в жёсткой зависимости от результата – они не нравятся журналистам, болельщикам, не пытаются кому-то угодить, но делают так, как будет лучше для их команды. Вспомните первый тайм в Шотландии, где у сборной России было только два атакующих приёма – верховые забросы на Фернандеса и Дзюбу. И подумайте, где здесь место тому же Чалову. Правильно, на скамейке, с которой Смолов так и не поднялся.
Команда на Евро сформирована?
Станислав Черчесов почти 2 года тщетно что-то наигрывал к Чемпионату мира: из-за травм пришлось многое менять и начинать с листа. Но станет ли тренер что-то менять по собственной воле? До Евро ещё полно времени, но команда уже прорисовалась достаточно чётко.
С нетоповыми сборными мы играем 4-2-3-1. Если вынести за скобки стартовый матч с Бельгией по другой схеме, то во всех матчах отбора с первых минут выходили Гильерме, четвёрка защитников, Оздоев, Дзюба. Сюда можно причислить Головина с Зобниным, не игравших только в Казахстане. Справа тренера убеждает Ионов, позицию слева будут делить травматичные Черышев и Жирков, которого если что можно сдвинуть в защиту (при схеме с пятью защитниками это произойдёт наверняка).
На Чемпионате мира нам в какой-то степени помогло несчастье, ведь всё, что наигрывал Черчесов, не работало. Здесь механизм действует, поэтому не удивлюсь, если на стартовый матч Евро-2020, за исключением 1-2 позиций, выйдут те, кто играл с первых минут против Шотландии. И если все без исключения попадут в старт сегодня. Правда, этому может помешать небольшое повреждение Ионова.
От Казахстана куда подальше
Одна из немногих стран мира, с которой Россия ещё сохраняет партнёрские отношения, здорово помогла нам на старте отборочного цикла, прибив Шотландию 3:0. После этого в группе многое стало ясно, но через несколько дней Россия «отблагодарила» казахов четырьмя безответными мячами, а теперь ещё и назначила матч на самом отдалённом от Казахстана современном стадионе нашей страны в Калининграде. Впрочем, это не имеет большого значения – предыдущий свой матч казахи провели на Кипре.
Честь принимать сборную выпадает арене уже во второй раз: не далее как год назад наши в рамках Лиги наций принимали шведов, но тогда голов зрители так и не увидели. Повторение такого результата маловероятно и очень огорчит местных, у которых и так футбол – боль. «Балтика» проваливает второй сезон подряд, а вокруг стадиона, возведённого на ранее непригодном для строительства на острове, то и дело что-то проваливается или наоборот. Матч сборной – то единичное событие, которое придаёт существованию этого наследия чемпионата мира смысл.
Калининград уже во второй раз принимает сборную России, но кто-то ещё не дождался своей очереди и не дождётся до следующего года. Завершающие домашние игры в году команда Черчесова проведёт в «Лужниках» и в Санкт-Петербурге. Екатеринбургу и Волгограду снова придётся подождать, но там хотя бы с местным футболом сейчас порядок.
Мы уже на Евро?
Этим вопросом можно было бы задаваться даже в случае ничьей с Шотландией, ну а победа вовсе зажгла нам непрерывный зелёный свет. К тому же, и без того вряд ли рассчитывавшие на второе место казахи сыграли с Кипром вничью. Именно они занимают третью позицию, но оснований для перемен в таблице немного: Шотландия сегодня играет с Бельгией. Энди Робертсону и компании очки нужно брать даже тут, иначе к завтрашнему дню отрыв России может вырасти до 9 очков. Ну а насчёт невозможности какой-то турнирной борьбы с Казахстаном наши должны всё прояснить сегодня на поле.
Фото: Константин Рыбин, Михаил Шапаев / РФС
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Пока все возмущаются тем, что Станислав Черчесов не даёт дорогу молодым, его команда добывает результат с благодаря 36-летнему ветерану и спокойно идёт своей дорогой на Евро.
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