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Артём Дзюба: важнейший матч с Казахстаном! Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности

Капитан сборной России Артём Дзюба в социальной сети обратился к болельщикам перед отборочным матчем чемпионата Европы против команды Казахстана.


«Сегодня - важнейший матч с Казахстаном! Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности. Только максимум! Рассчитываем на вашу поддержку! Она придаёт нам сил», — написал Дзюба в «инстаграме».


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Теги: Дзюба Сборная России Сборная Казахстана Чемпионат Европы
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