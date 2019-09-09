«Сегодня - важнейший матч с Казахстаном! Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности. Только максимум! Рассчитываем на вашу поддержку! Она придаёт нам сил», — написал Дзюба в «инстаграме».
Артём Дзюба: важнейший матч с Казахстаном! Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности
Капитан сборной России Артём Дзюба в социальной сети обратился к болельщикам перед отборочным матчем чемпионата Европы против команды Казахстана.
«Сегодня - важнейший матч с Казахстаном! Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности. Только максимум! Рассчитываем на вашу поддержку! Она придаёт нам сил», — написал Дзюба в «инстаграме».
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