Егор Титов: ожидания от матча со сборной Казахстана такие, что нужно сегодня брать три очка

Экс-капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча шестого тура отборочного раунда к Евро-2020 между командой Станислава Черчесова и сборной Казахстана.

фото: официальный сайт ФК "Спартак"