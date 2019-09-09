«Ожидания от матча со сборной Казахстана такие, что нужно сегодня брать три очка. Мы в прошлом матче со сборной Шотландии сделали уверенный шаг к Евро-2020, поэтому думаю, что нужно закрепить результат и сыграть в свой футбол, который мы показали в Глазго.
Во втором тайме с шотландцами сборная продемонстрировала великолепный отрезок, когда в течении 20-25 минут наша команда доминировала и показала прекрасный футбол. Если будем и дальше показывать такой уровень футбола, то все будет хорошо.
Конечно, не реально показывать такой футбол в каждом матче на протяжении 90 минут, но сегодня надо постараться победить и идти дальше» — сказал Титов в беседе с Sport24.
Егор Титов: ожидания от матча со сборной Казахстана такие, что нужно сегодня брать три очка
Экс-капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча шестого тура отборочного раунда к Евро-2020 между командой Станислава Черчесова и сборной Казахстана.
фото: официальный сайт ФК "Спартак"
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