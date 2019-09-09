» » Егор Титов: ожидания от матча со сборной Казахстана такие, что нужно сегодня брать три очка

Егор Титов: ожидания от матча со сборной Казахстана такие, что нужно сегодня брать три очка

Экс-капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча шестого тура отборочного раунда к Евро-2020 между командой Станислава Черчесова и сборной Казахстана.
фото: официальный сайт ФК "Спартак"
«Ожидания от матча со сборной Казахстана такие, что нужно сегодня брать три очка. Мы в прошлом матче со сборной Шотландии сделали уверенный шаг к Евро-2020, поэтому думаю, что нужно закрепить результат и сыграть в свой футбол, который мы показали в Глазго.

Во втором тайме с шотландцами сборная продемонстрировала великолепный отрезок, когда в течении 20-25 минут наша команда доминировала и показала прекрасный футбол. Если будем и дальше показывать такой уровень футбола, то все будет хорошо.

Конечно, не реально показывать такой футбол в каждом матче на протяжении 90 минут, но сегодня надо постараться победить и идти дальше» — сказал Титов в беседе с Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Чемпионат Европы Сборная России Сборная Казахстана Титов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Игорь Шалимов: с Казахстаном нас ждет серьезная игра
На матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге будет продаваться пиво
Мадридский «Атлетико» запустит криптовалюту для своих болельщиков
Леонид Слуцкий посмеялся над своим образом из сериала «Игра престолов» 1
«Локомотив» — о временной невозможности купить билеты онлайн: Юрий Палыч негодует из-за проблем на нашем сайте
Алексей Сорокин — о матчах Евро-2020 в Питере: на сегодняшний день у нас пять потенциальных покупателей на один билет
Егор Титов: ожидания от матча со сборной Казахстана такие, что нужно сегодня брать три очка
Голодающий фанат «Енисея»: игроки стараются, но играют реально плохо. Ощущение, будто матчи сливают 1
Министр спорта Сирии: когда у нас снимут запрет на проведение матчей, хочу, чтобы приехал «Ростов»
ЦСКА забил шесть безответных мячей «Арарату», Такума Нисимура оформил хет-трик 13
Юрий Красножан: понятно, что сегодня Россия будет в роли фаворита, результат будет в нашу пользу
Дмитрий Черышев: я бы, конечно, хотел, чтобы Денис сыграл сегодня против Казахстана 2
Капитан «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о перспективах попасть в РПЛ 1
Артём Дзюба: важнейший матч с Казахстаном! Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности 7
Сборная России сыграет с Казахстаном в красной форме
Стало известно, сколько «Локомотив» потратил на новых игроков в 2019 году
«Манчестер Сити» — первый клуб в истории, потративший на состав более 1 млрд евро 8
Фанаты «Химнасия и Эсгрима» устроили аншлаг на презентации Диего Марадоны главным тренером команды (видео) 1
Приговорённые к успеху. Сборная России рассчитывает на пятую победу подряд 3
Полузащитник Маркел Сусаета, проведший 22 года в «Атлетике» из Бильбао, перешёл в японский клуб
Фанаты сборной Хорватии спели на улице колыбельную для маленькой словацкой девочки 1
Сборную Казахстана на матче с Россией поддержат 500 болельщиков
Лукас Сантос дебютирует за ЦСКА сегодня в товарищеском матче с «Араратом» 6
Николай Савичев и Дмитрий Воецкий – лучшие тренеры ФНЛ в августе
Георгий Черданцев: у России есть все шансы забить Казахстану не меньше, чем в Нур-Султане 13
Леонардо Бонуччи отказался извиняться перед форвардом «Сочи»
Нападающий «Боруссии» Алькасер забивает в каждом матче за клуб и сборную с начала сезона
Александр Зинченко: мысль о том, что сборная Украины почти уже на Евро может сыграть злую шутку
«Интер» представил комплект третьей формы
Василий Кикнадзе: больше всего спорю с Сёминым из-за трансферов 1
Все новости