Об этом рассказал генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
«Я просто не считаю, что это вредно. Имея и опыт работы в РФС, и опыт организации немаленького турнира под названием чемпионат мира, могу с уверенностью сказать, что в тех случаях, когда продажа пива запрещена, люди стараются привести себя в соответствующее состояние до игры более жесткими способами, и часто появляются на стадионе уже в непотребном виде.
Да, пиво на стадионе во время Евро будет, поправка к закону действует — на Евро мы будем продавать пиво, это наше обязательство», — цитирует Сорокина Welcome2020.
На матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге будет продаваться пиво
Об этом рассказал генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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