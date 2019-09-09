Бывший полузащитник сборной России Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча с командой Казахстана в отборочном турнире Евро-2020.
"Говорить о том, что сборная Казахстана слабее команды Шотландии, не стоит. Казахстанцы выиграли у шотландцев со счетом 3:0, так что наших ребят ждет серьезная игра. Гости будут бороться, все будет зависеть от того, забьем мы гол первыми или нет. Если сборная пропустит первой, что мне слабо представляется, то это усложнит ситуацию, но наша команда все равно обыграет казахов, в этом у меня нет сомнений, я думаю, что сегодня будет крупная победа", - цитирует Шалимова ТАСС.
Игорь Шалимов: с Казахстаном нас ждет серьезная игра
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