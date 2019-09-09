Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от квалификации чемпионата Европы 2020 года и матча с Бельгией.
"Прежде всего нам нужно как минимум второе место, чтобы выйти на чемпионате Европы. Это первая задача. Нужно максимально набрать очки, чтобы уже на что-то претендовать, когда будем играть с Бельгией. А пока говорить и о чем-то мечтать пока рано. Бельгия, откровенно говоря, стоит немного на другом уровне. Потрясающая сборная с потрясающими исполнителями. В первом матче они нас обыграли. Так что сейчас наша задача — набирать очки. А уже когда к нам подойдут бельгийцы, тогда мы уже с ними сразимся и можно будет увидеть — можем ли мы, есть ли у нас какие-то резервы против них или нет. Потом игра скажет нам ответы. А пока наши мысли о попадании на чемпионат Европы. С первого или со второго места — не так важно", - цитирует Дзюбу Sport24.
Артем Дзюба: Бельгия, откровенно говоря, стоит немного на другом уровне
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