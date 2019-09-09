Стали известны стартовые составы сборных России и Казахстана на матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Россия: Гилерме, Жирков, Джикия, Семёнов, Фернандес, Ахметов, Оздоев, Черышев, Головин, Ан. Миранчук, Дзюба
Запасные: Лунёв, Джанаев, Нойштедтер, Беляев, Петров, Камболов, Бакаев, Зобнин, Ионов, Кудряшов, Смолов, Комличенко
Казахстан: Непогодов, Малый, Ерланов, Марочкин, Бейсебеков, Абикен, Шомко, Перцух, Жуков, Щёткин, Федин.
Стали известны составы России и Казахстана
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