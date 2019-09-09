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Стали известны составы России и Казахстана

Стали известны стартовые составы сборных России и Казахстана на матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Россия: Гилерме, Жирков, Джикия, Семёнов, Фернандес, Ахметов, Оздоев, Черышев, Головин, Ан. Миранчук, Дзюба

Запасные: Лунёв, Джанаев, Нойштедтер, Беляев, Петров, Камболов, Бакаев, Зобнин, Ионов, Кудряшов, Смолов, Комличенко

Казахстан: Непогодов, Малый, Ерланов, Марочкин, Бейсебеков, Абикен, Шомко, Перцух, Жуков, Щёткин, Федин.


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Теги: Сборная Казахстана Сборная России
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