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Дзюба рассказал, после игры с Шотландией не мог уснуть до 9 утра

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, как отреагировал на то, что стал лучшим в квалификации Евро-2020 по системе "гол + пас", а также признался, что после игры с Шотландией (2:1) не мог уснуть до 9 утра.

"Да, я видел, там Захави, я и Депай, кажется. Сейчас еще Гарри Кейн три забил. По восемь очков у нас, кажется. Буквально вчера об этом узнал, потому что не мог до 9 утра уснуть, поэтому много чего увидел, посмотрел, успел. И Медведева Даниила, и Надаля посмотрел, Дмитрия Бэйла на ютубе (блогер с каналом о прохождении видеоигр) — все его игры. У меня очень насыщенная была ночь. Я просто с ума сходил, не знал, как уснуть. Только в 9 утра по Москве удалось уснуть", - цитирует Дзюбу Sport24.


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Теги: Дзюба Сборная России
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