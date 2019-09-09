Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, как отреагировал на то, что стал лучшим в квалификации Евро-2020 по системе "гол + пас", а также признался, что после игры с Шотландией (2:1) не мог уснуть до 9 утра.
"Да, я видел, там Захави, я и Депай, кажется. Сейчас еще Гарри Кейн три забил. По восемь очков у нас, кажется. Буквально вчера об этом узнал, потому что не мог до 9 утра уснуть, поэтому много чего увидел, посмотрел, успел. И Медведева Даниила, и Надаля посмотрел, Дмитрия Бэйла на ютубе (блогер с каналом о прохождении видеоигр) — все его игры. У меня очень насыщенная была ночь. Я просто с ума сходил, не знал, как уснуть. Только в 9 утра по Москве удалось уснуть", - цитирует Дзюбу Sport24.
Дзюба рассказал, после игры с Шотландией не мог уснуть до 9 утра
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