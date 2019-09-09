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"Барселона" назвала диагноз Юмтити, травмировавшегося в сборной Франции

Защитник "Барселоны" и сборной Франции Самуэль Юмтити прошел медицинское обследование в связи с травмой, которую получил в расположении национальной команды. Как сообщает пресс-служба клуба, врачи диагностировали у 25-летнего футболиста ушиб правой ноги и гематому.

Из-за травмы защитник не смог помочь сборной Франции в матче квалификации ЧЕ-2020 с Албанией (4:1). Сколько времени потребуется на восстановление, не сообщается.

Sport24


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Теги: Юмтити Барселона
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