"Барселона" назвала диагноз Юмтити, травмировавшегося в сборной Франции

Защитник "Барселоны" и сборной Франции Самуэль Юмтити прошел медицинское обследование в связи с травмой, которую получил в расположении национальной команды. Как сообщает пресс-служба клуба, врачи диагностировали у 25-летнего футболиста ушиб правой ноги и гематому.Из-за травмы защитник не смог помочь сборной Франции в матче квалификации ЧЕ-2020 с Албанией (4:1). Сколько времени потребуется на восстановление, не сообщается.