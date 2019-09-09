Сборная России в квалификационном раунде Евро-2020 одержала победу над Казахстаном.
Чемпионат Европы-2020
6 тур
Гол: Фернандес, 89.
Россия: Гильерме, Джикия, Семёнов, Жирков, Фернандес, Оздоев, Ахметов (Зобнин, 63), Ан. Миранчук (Ионов, 57), Черышев (Кудряшов, 55), Головин, Дзюба.
Казахстан: Непогодов, Марочкин, Ерланов, Малый, Шомко, Бейсебеков, Абикен, Перцух, Жуков (Исламхан, 62), Федин (Мужиков, 77), Щёткин (Аймбетов, 90).
Сборная России с минимальным счетом обыграла Казахстан
Сборная России в квалификационном раунде Евро-2020 одержала победу над Казахстаном.
Фото: ТАСС
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